Christophe CARIMANTRANT

Exigence de résultats, respect des valeurs humaines, satisfaction clients et recherche permanente de l'excellence, telles ont été les clés de ma réussite et de mon évolution professionnelle constante pendant 14 années au sein d'un Grand Groupe Industriel International "Canon France", spécialisé dans la commercialisation de services et technologies de l'information.



Performant dans le développement commercial de grands comptes internationaux (résultats CA et marge > 150% des objectifs pendant 5 ans), expert dans la commercialisation d'offres globales de services répondant aux enjeux stratégiques des entreprises (jusqu'à 5% de leur CA), doté d'un leadership naturel consolidé pendant 3 ans dans le management d'une équipe de 8 collaborateurs, je suis tout autant reconnu pour mon savoir faire professionnel, qu'apprécié pour mon savoir être (lauréat distinction annuelle meilleur collaborateur de l'entreprise).



Passionné et pratiquant le sport à haut niveau, je veux m'engager pour mettre mes valeurs sportives et humaines ainsi que mes compétences commerciales et managériales, au service de l'efficacité et de la performance d'une organisation ambitieuse, innovante, offrant de réelles opportunités d'accomplissement personnel et d'évolution sur le moyen/long terme.



Saisissons l'opportunité de nous rencontrer pour grandir ensemble.



Mes compétences :

Travail en équipe

Gestion de projet

Management des ventes

Gestion grands comptes

Recrutement

Stratégie commerciale

Sales Force

Gestion de la relation client

Gestion des litiges

Customer Relationship Management, Sales management

Customer Relationship Management

Sales Management