Christophe CARLES

Vous avez dit "slasheur" ?



Oui, il y a de cela. Rester curieux, ouvert à l'innovation, tester et expérimenter, piocher dans des champs professionnels divers pour les enrichir mutuellement, progresser et faire progresser les autres, son institution,... Pas forcément pour la beauté de la carrière, ni pour l'intitulé du poste sur la carte de visite.



Que ce soit au niveau du Conseil départemental du Cher, pour faire progresser la culture économique de l'achat, et accompagner la mise en place de la dématérialisation, améliorer la performance globale de la commande publique...



Que ce soit en tant que formateur, au Centre National de la Fonction Publique Territoriale ou via des sociétés privées pour des acheteurs de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, pour analyser les pratiques, détecter les potentiels, transmettre simplement les savoirs ou aider les potentiels à émerger...



Ou encore comme écrivain, en liaison étroite avec les deux premières expériences, ou dans le domaine de la fiction, pour se changer aussi les idées, aller sur des terrains nouveaux, rares, jouer avec les mots, avec les profondeurs des âmes humaines, avec lecteurs et lectrices aussi.



Et peut-être encore tant d'autres choses, aujourd'hui, demain...



Mes compétences :

Management

Achats Durables

Formation

Achats

Gestion de projets

Carte d'achat

Ecriture

Achats publics

Services généraux

Collectivités Territoriales