Christophe CARRASCO

ARTISTE DE CIRQUE MODERNE (J'AI TRAIVAILE UN PEU PARTOUT DANS LE MONDE) ACTUELLEMENT JE CHERCHE A FAIRE TOURNER UN SOLO DE UNE HEURE FORT ORIGINAL OVATIONNE DANS PLUSIEURS SALLE DE PLUS DE 300 PERSONNES ;

JE CHERCHES AUSSI A TRAVAILLER DANS PLUSIEURS DOMAINES CINEMA THEATRE, CORPORELLEMENT A LAISSE JE SUIS TRES DOUER POUR LE BURLESQUE LE SENSIBLE LE POETIQUE.

j'AI UN GRAND POTENTIEL J'EN SUIS CERTAIN ,TRAVAILLEUR,SOCIABLE,TRES ACTIF.jE M'ADAPTE FACILEMENT.

UN REGRET LAISSER MOURIR UN FORT POTENTIEL ALORS QUE JE PEUX SATISFAIRE BIEN DES PERSONNES QUI AIMENT TRAIVAILLER AVEC DES GENS COMME MOI ,DE CARACTERE FACILE,TRES PROFESSIONNEL ET EFFICACE;

JE NE DECOIS JAMAIS.

POUR TOUTE SORTE DE SPECTACLE JE SAIS QUE JE POURRAIS VOUS SATISFAIRE.

AVEC BONHEUR DE TRAVAILLER UN JOURS AVEC VOUS.



Mes compétences :

Cinéma

Clown

Comédien

Danseur

Théâtre