Christophe CARRERE-CASAJUS

Ingénieur Arts et Métiers, diplômé de L'IAE de Paris et de l'IUT de Cachan.



Actuellement en poste chez Safran Aircraft Engines au Département Coûts de Production, je suis en recherche de mobilité.



Je suis familier de la gestion de production (titulaire du Basics of Supply Chain management, connaissance d'outils tels que le Kanban, le JAT, MRP, ERP...) et ai des connaissances en Méthodes de Maintenance (AMDEC, MBF, PDCA, TPM...) ainsi qu'en Bureau d'Etudes et en Administration d'Entreprise.



Ces connaissances me permettent de comprendre le fonctionnement du produit fabriqué, mais aussi d'être capable de discuter avec les différents acteurs de l'entreprise, et d'en aborder le fonctionnement dans son ensemble.



Mon expérience chez Safran Aircraft Engines me permet d'ajouter à la conception / fabrication la connaissance du calcul des coûts d'une pièce et la structure de coûts associée.



Anglais: Bon niveau (TOEIC: 830)



Logiciels : CATIA ; SOLIDWORKS; SOLIDEDGE;

Suite Microsoft OFFICE; POWERFLOW; ANSA; SKETCHUP



Mes compétences :

Moyen d'obtention de pièces mécaniques

Sciences des Matériaux

Métrologie

Gestion de la production

Maintenance industrielle

Structure de Coûts

Calculs de Coûts

Coûts de Production