Christophe CARTRON

J'ai rejoint la société KS Limousine pour laquelle j’apporte mon expérience dans les "Roadshows" afin développer l’entité dédiée aux "Financial roadshows" :



"KSL Global" - Roadshow Chauffeuring - Worldwide Network.

Création de Kapow - Application Numérique & Digitale



Dans ce cadre, nous prenons en charge toute la logistique du transport de personnes en France et sur les 5 continents où nous avons sélectionné les meilleurs acteurs dans ce domaine et ceci 24h/24, 7j/7 et 365j/365.

Notre expérience et notre professionnalisme est le gage du confort de nos clients et de la réussite d'un "ROADHOW".



NOUS SOMMES AUSSI EXIGEANTS QUE LE SONT NOS CLIENTS !