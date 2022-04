Christophe CASILLAS

Qualifications principales: plus de onze ans d’expérience professionnelle, bilingue français espagnol, Plus de deux ans et demi d’expérience comme consultant privé pour EMG-Deloitte à l'Unité de gestion de Programme ACP-UE-OMC cinq ans d’expérience à l’ONU dans la préparation de documents de projets, l'identification des besoins, la gestion, la planification, l'évaluation, le monitoring et la direction de projets d’assistance technique liés au développement du commerce. L'expert a également une expérience en formation sur les questions OMC. Représentation du CCI auprès de l’OMC, la CNUCED, le PNUD, relations de travail suivies avec les pays donateurs, les administrations nationales (Ministères du commerce, Chambres de commerce, associations professionnelles, Institutions d’appui au commerce, centres de promotion des exportations. Domaines de spécialisation : stratégies sectorielles d’exportation des Pays moins avancés, relations secteur privé et public, appui aux PME exportatrices. Expérience professionnelle dans le secteur privé. Familiarisé avec l’OMC. Préparation, de la méthodologie de SOFRECO sur le Lot 1 du projet TEP-A en Egypte (mise sur pied de l'Unité de Gestion du Programme, meilleure note technique). Deux ans d’expérience professionnelle sur le terrain à Caracas au Venezuela



