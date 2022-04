Christophe CASSARD

Ouvert à toute opportunité créative de richesse !

Avec + de 22 ans d’expérience, je suis aujourd’hui un véritable couteau Suisse de la communication et du marketing, voici mes compétences :

> Management d’équipe et pilotage sous-traitance

> Relations commerciales et suivi clients

> Recommandation stratégique 360°

> Relations clients et Commerciales

> Direction Artistique et création d’outils, événements + PAO

> Briefs et Réalisation

> Gestion de budgets et campagnes

> Rédaction



Le challenge fait partie de mon ADN. Le sport et son univers, le luxe ou l’architecture sont des axes qui m’intéressent particulièrement mais je suis open à toute opportunité... dans mon domaine de compétences ou éloigné...



OFF :

Passionné de sports, je pratique en particulier l’Ultra-Trail Running.

J’ai déjà quelques courses à mon actif :

SAINTÉLYON (68 à 75 km / 1800 D+ / 2011, 2012, 2013, 2015, 2016) – ULTRA VERBIER SAINT-BERNARD (110 km / 9100 D+ / 2016) – L’ÉCHAPPÉE BELLE (85 km / 6500 D+ / 2015) – UTMB (165 / 9800 D+ / 2014) – MAXI RACE (85 km / 6400 D+ / 2014) – BEAUJOLAIS TRAIL (68 km / 3800 D+ / 2014) – 80 DU MONT-BLANC (80 km / 6400 D+ / 2013) – CCC (100 km / 6800 D+ / 2012) – TRAIL DES FORTS (28 et 48 km / 2000 D+ / 2013, 2015, 2016) – TRAIL DU MONT D’OR (46 km / 2000 D+ / 2015, 2016), LYON URBAN TRAIL (36 km / 1200 D+ / 2012, 2013, 2015, 2016) – LYON URBAN TRAIL BY NIGHT (28 km / 1000 D+ / 2014, 2015, 2016) …



Mes compétences :

Créatif

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Développement commercial

Direction artistique

Stratégie de communication

Adobe InDesign

Marketing stratégique

Créativité

Microsoft Office