Christophe CASTILLE

La plus grande expérience que j'ai pu avoir à été créer ma propre entreprise malgré le problème que j'ai avec des fautes d'orthographe, j'ai créé une entreprise de rachat de matériel télécom que je reconditionné pour la vente et ceci en import-export je m'arrêtais pas aux frontières, je me suis lancé dans un domaine que je connaissais à peine et j'ai dû apprendre au fur et à mesure des protocoles de communication pour tester le matériel et faire tous les diagnostics qui étaient à faire avant de revendre le produit, signé des contrats avec des entreprises ceci n'est rien comparé à la partie technique dans laquelle je me lançais, j'avais créé cette entreprise pour faire du rachat de matériel Alcatel, mais je trouvais dommage de me retrouver avec du matériel dont je ne savais quoi faire car dans certains lots du Nortel et du siemens était présent, alors je me suis intéressé aussi au langage de programmation de diagnostique de façon à pouvoir faire les tests et le recyclez aussi, mais j'avais encore à gagner plus en m'intéressant à la réparation de certains produits donc je me suis créé un labo et je me suis lancé aussi dans la réparation, ce que je n'arrivais pas à réparer partais dans une entreprise qui s'appelait Pineau et qui était spécialiste dans la réparation de ce type de produit et comme ce sont souvent les mêmes pannes qui reviennent je regardais ce qui avais été fait de façon à pouvoir la fois d'après le faire par moi-même ce qui faisait encore plus gonfler les chiffres dans le bénéfice j'étais vraiment devenu un expert dans ce domaine qu'un an auparavant je ne connaissais pas,

J'avais des fournisseurs des clients tout allait bien, mais j'ai voulu m'associer avec un installateur qui demeurait au Portugal. Avec qui on était sur la même longueur, on avait de quoi faire on aurait pu se déployer sur divers marchés, mais il est resté sur de l'Alcatel alors que le produit Alcatel était trop cher sur le marché portugais, on devait le développer sur une partie de l'Europe et sur l'Afrique du Nord, il ne fallait pas rester bloqué sur de l'Alcatel et il fallait former des techniciens sur les produits que l'on avait, voyant cela j'ai préféré m'arrêter car il jouait avec le stock et ne se rendait pas compte que les contrats qu'il signait aller le mettre par la suite dans le rouge car c'est vrai que j'avais un gros stock mais on devait vendre d'autres produits que de l'Alcatel et en plus on avait pas les moyens d'écraser un marché comme ça, en se mettant Alcatel sur le dos il n'aurait pu de clés pour déverrouiller certaines options, je le savais même si Alcatel n'avait pas le droit déverrouiller le produit chez nos clients ils ne se sont pas gênés, et de plus on se développait pas il restait cantonné sur un pays et sur un produit car il avait peur de l'investissement qui était à faire pour former des techniciens et pour ma part je ne parlais pas portugais ceci n'était pas évident toujours à expliquer.

J'ai préféré retirer mes petits temps que j'avais bien gagnés pour l'instant c'était une belle histoire pour moi je ne voulais pas aller dans sa voix.

C'est vrai que j'ai eu des regrets car j'avais bien aimé le contact qui peut y avoir avec un fournisseur ou un client, la partie technique découvrir de nouvelles choses et même la partie comptabilité qui peut y avoir, on marche à l'adrénaline quand c'est comme ça.

Je me suis toujours investi dans mon travail avec une certaine rigueur car je suis satisfait que quand je vais au bout.

J'ai aussi acquis beaucoup d'expérience en travaillant dans une société qui s'appelle Xerox global services qui s'est appelé Xerox business services.

Je cherche un travail dans un premier temps qui ne pourrait être déclaré qu'à mi-temps même si je devais en faire plus dans la journée, j'ai et j'aurai toujours un statut de travailleur handicapé ce qui peut être aussi un avantage il n'y a pas de poste à aménager. L'aménagement c'est à moi de le mettre en place c'est de trouver du temps pour faire ma rééducati



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion

Courrier éditique

Gestion budgétaire

Édition

Réseau

Édition numérique

Télécommunications

Calcul de coûts

Marketing