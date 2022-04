Christophe CAUCHIN

En reconversion professionnelle après avoir travaillé dans la restauration j'ai obtenu le titre professionnel d'Installateur Thermique et Sanitaire le 20 Mai 2016. J'ai choisi le métier de plombier-chauffagiste car il correspond à mes attentes à savoir un métier manuel, de service, diversifié et avant tout passionnant. J'apprends rapidement de nouvelles choses et m'adapte aisément à un nouvel environnement de travail.



Mes compétences :

Installation et équipements de meubles sanitaires

Utilisation d'outils manuels et électroportatifs

Mise en place de PVC/PVC-pression/PER/multicouche

Branchements électriques

Câblage: tableau modulaire, chaudière

Calculs des énergies, dimensionnels

Pose d'une VMC, chaudières, cumulus

Réglementation gaz, fuel, solaire

Soudure SOA au chalumeau: acier et cuivre

Pose de revêtement: moquette, carrelage, mosaique

Pose et raccordement d'équipements thermiques

Pose et raccordement d'équipements sanitaires

Installation de meubles de cuisine

Dessin sur papier isométrique

Lecture de plan, schémas de principe

Façonnage tube en cuivre

Façonnage tube acier noir/galvanisé

Diagnostic de panne et réparation

Chiffrage des chantiers

Réalisation de devis