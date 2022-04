Christophe CAUSSY

Titulaire de plusieurs diplômes dans le domaine de la sécurité, détenteur du permis C et fort de mon expérience professionnelle comme pompier dans l’Armée, j’ai acquis, méthode, réactivité, sens de la diplomatie et du dialogue autant que rigueur et discrétion, autonomie et disponibilité.

En outre, j’ai eu l’occasion d’effectuer plusieurs missions pour garantir la sécurité de nos concitoyens tels que le plan Vigipirate au sein de l’aéroport de Blagnac et à la Gare Matabiau de Juillet 2011 à Décembre 2011 ainsi que la surveillance des forets contre les feux (opération HEIPHATOIS).

Je possède un goût prononcé pour l'esprit d'équipe ainsi qu'un sens des responsabilités développé au cours de mon parcours professionnel.