Christophe CECCALDI

Fort d'une expérience de 25 ans dans l'armée de l'air, j'ai acquis rigueur, sens des responsabilités, capacité d'adaptation rapide, ainsi qu'un sens d'analyse et de synthèse.



J'ai suivi une formation d'application en école de logistique ce qui me confère de solides compétences dans la gestion des matériels, du transport, de la logistique et de l'encadrement.



Le respect et l'application des règles de sécurité demeurent un dénominateur commun à mes entreprises de travail.



J'apprécie être flexible et disponible.



Mes compétences :

Coordination

Encadrement

Gestion de Stocks

Planification

Planification des tâches

travail en équipe