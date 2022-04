Christophe CELIMON

J'occupe cette fonction dans un groupe de 6 filiales (250 salariés) qui consiste à :

- accompagner les filiales du groupe à la mise en place de leur système qualité.

- obtenir et maintenir la certification ISO 9001 dans des domaines aussi variés et complexes que sont les activités support (Achats,RH,juridique...) que la gestion du fichier central des testaments, la conception et l'exploitation de logiciels, la vente aux enchères de biens immobiliers ou prestataire de service de certification électronique (PSCE)...

- mettre en place un système de management de l'environnement.

- mettre en place une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE).

- intégrér toutes ses exigences dans un seul et même système de management Groupe.



Mes compétences :

QSE

Qualité

Développement Durable

Environnement

RSE

Sécurité

Sécurité des systèmes d'information

Management de projets

Audit

Formation

Système de Management Intégré

Conseil

Management d'équipe

Administration d'applications