Christophe CESAIRE

J'ai grandi dans un environnement très riche d'un point de vue artistique , entre un

père directeur de centre culturel et fan de jazz, et une mère chanteuse lyrique puis

musicologue. Je pratique le piano et la composition depuis la petite enfance. Un apprentissage, fait de nombreuses expériences et qui m'a permis de

développer mon oreille ainsi qu'un univers musical personnel.

Je souhaite utiliser mes compétences dans les domaines où la

musique est liée à l'image (cinéma, théatre, jeu vidéo, publicité...).



Expérience professionnelle (sélection) :



Création pour la danse :

2010 : -Collaboration avec Georgey Souchette et la troupe N-one sur « Beyond the light » en tant que

compositeur et improvisateur (piano) 2 dates à l’orangerie de roissy



Réalisation de musiques pour le théâtre :

2010 : -11 pièces petit format (20sec à 1mn30) pour « La tragédie du roi Christophe » d’Aimé Césaire

-2 pièces pour « Et les chiens se taisaient » d’Aimé Césaire



Collaborations avec MCP production :

2010 : -Sortie de l’EP « Wide open window » avec le groupe «Süonaré» en tant qu’auteur/compositeur (2/5

titres).

2009 : -Prestations live avec le « laptop orchestra » aux festivals « Eclektronik » , « Crostival » et « D’jazz dans

la ville (Dijon) »

-Remixer pour MCP sur le projet d’Erin Kann « Tears of september »



Expériences de scènes en tant qu’instrumentiste :

Nombreuses prestations avec le groupe « Süonaré » :

2010 : -tremplin Fallenfest (sortie en demi finale)

-participation au festival Musikart (concert à Nogent sur marne)

-participation aux évènements Culture live (concert au « chez gudule »)



Travaux en relation à l’image :

2008/2009 : -Réalisation de la musique pour la bande annonce du Salon du cinéma de la villette en

collaboration avec APIXIS studio



-Création originale pour une vidéo d’art et d’essai de Karine Taïlamé dans l’exposition « Fragments de

paysages »



Compétences informatique musicale :



-Maîtrise de la plate-forme CUBASE

-Maîtrise partielle des plates-formes 4)Ableton LIVE & makemusic FINALE



Langues :



-Français (langue maternelle) écrit, lu, parlé

-Créole (langue maternelle) lu, parlé



-Anglais (niveau universitaire) écrit, lu, parlé

-Espagnol (bases) lu



Mes compétences :

Compositeur

Jeu vidéo

Musique

Pianiste

Publicité

Video