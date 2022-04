Christophe CESARI

Au travers de mon parcours professionnel, j'ai su évoluer, m'adapter et relever des challenges importants en n'hésitant pas à orienter ma carrière vers des domaines d'activités ou des métiers qui m'étaient inconnus.



Ma capacité d'adaptation et ma curiosité ont été des forces réelles pour réussir.



Les différentes fonctions commerciales que j'ai occupées me permettent d'en connaître tous les aspects et les fonctions : de la représentation commerciale au management d'équipes commerciales, à la négocitation grands comptes, aux responsabilités nationales.



Souhaitant élargir mes compétences au domaine opérationnel , je suis, depuis 2008, responsable d'un centre de profit dans les alpes maritimes.

Ce poste m'a permis de découvrir ou de renforcer ma maitrise de nombreux aspects qu'ils soient techniques, règlementaires, financiers, commerciaux ou managériaux.



Avec un tempérament entreprenarial, de réelles qualités de négocitation, une implication très forte dans tous ce que j'entreprend, je pense être un homme de challenge.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Développement commercial

Négociation

Management

Vente

Marketing

Animation commerciale

Financement automobile

Techniques de vente