Christophe CHALOT

Depuis Juillet 2012 :



- Solution Complète Logistique destinée aux Transporteurs Routiers :

+ Promotion Adjoint Responsable Développement ( Plateau de 6 développeurs à gérer ), et en plus des attributions précédentes :

+ Développement PROGRESS v10, Intégration d'objets .NET

+ Analyses évolutions / nouveautés, Déplacements, Devis

+ Suivi Développement, Attribution des Tests avant Livraison, Suivi Client

+ Préparation : Nouvelles BDD / Mises à jour complètes Client, BDD Client sur nos serveurs pour : Débug avec leurs données / paramètres, ou Tests avant Livraison par un Formateur maîtrisant le dossier

+ Création d'outils "Chef Dévs" '1-Clic' : Compilation sur Base Test, Compilation version Client pour Livraison...( Maîtrise Base de Registre Windows )

+ Écriture de scripts DOS :

. - Sauvegardes Quotidiennes & Envois BDD occasionnels sur nos serveurs par FTP

. - Veille & Optimisation BDD Client : Santé BDD avec remontée d'Alertes, Dump / Load, Reconstruction d'index ...





Depuis 2005 :



- Solution Complète Logistique destinée aux Transporteurs Routiers :

+ Développeur PROGRESS v9

+ Expert EDI : Installation de nombreux échanges EDI ( INOVERT SCONTR / DISPOR & REPORT ( via notre partenaire CalvaEDI ), CSV / Fichier plat, Excel, ACCESS & ODBC, SQL ... )

+ Maintenance / Contact Client Direct pour Suivi des Modules développés / Modifications effectuées

+ Optimisations de l'outil de Développement ( Programmes / Objets facilitant l'implémentation de fonctionnalités, Génération d'états / Export Excel ou OpenOffice automatiques, Recherches optimisées utilisant des scripts Bash ... )





2000 - 2004 :



- Comptabilité Grande Distribution ( E.Leclerc ) :

+ Développeur PROGRESS v8, v9

+ Développement / Hot-Line

+ Écriture de scripts Linux / UNIX pour mises à jour nocturnes automatiques BDD et programmes chez les Clients





Mes compétences :

Progress OpenEdge v10.NET

Progress v9

FTP

.NET

VB / VB Script

COBOL, C, C++, JAVA, Caml, Assembleur

Script Dos / Windows

Script Linux / Unix

SHELL

TRANSPORT

LOGISTIQUE

SGBD

XML

DOS

BASH

VB

EDI

Visual Basic