Christophe CHAMBARLHAC

Bon niveau d'anglais, expériences dans les milieux agricoles, commerciaux, sociaux, et industriels.



Gout du contact et pour les projets.



Formateur de formateurs, en relations humaines, appliquées à la gestion au quotidien, des relations commerciales.

Technicien en milieux industriels, avec une bonne connaissance de la politique européenne de la valorisation des déchets.

Longue expérience en logistique, et en gestion des stocks, et pour le plus souvent en activités d'équipes.







Mes compétences :

Secouriste du travail

Sûreté HSE

Relation client

Sécurité

Gestion du stress

Valorisation filières de retraitement des déchets

Logistique industrielle

Formation de formateurs

Adaptable