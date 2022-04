Christophe CHAMBELLAN

Issu d'une formation d'Ingénieur généraliste, j'ai d'abord parcouru tous les "profils" de l'activité services liés à mon secteur : Formateur, Consultant, Chef de Projet, Directeur des Services à travers des expériences en France et à l'International dans de nombreux secteurs d'activité industriels et tertiaires.



Spécialiste en GMAO / EAM, j'ai pris en charge pendant deux ans le pôle "Utilités - Environnement" de l'éditeur Siveco Group avec pour principales responsabilités le développement du chiffre d'affaires dans les secteurs liés à l'énergie, l'environnement et les Telecom au niveau monde.



J'ai rejoint Infor en octobre 2009 en tant qu'Ingénieur d'Affaires Services sur la solution Infor EAM pour le périmètre France et Afrique francophone.



Mes compétences :

Avant-vente

Presale

DATASTREAM

GMAO