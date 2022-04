Christophe CHAMBON

Expert de la vente assertive, de la performance collective et de la négociation avec les Grands Comptes, dans le second œuvre du bâtiment.



J'élabore et mets en oeuvre notre politique commerciale. Je manage la Force de Vente et négocie avec les Grands Comptes nationaux et régionaux.



J'assure ainsi le déploiement de la vision VELUX auprès de l'ensemble de nos clients professionnels (Prescripteurs, Installateurs, Négoces et GSB), afin d'atteindre nos objectifs de pertinence, de part de marché et de rentabilité.



Mon ambition est d'apporter avec mes équipes une solution quel que soit le projet d'entrée de lumière naturelle et d'air frais par le toit pour bien vivre à l'intérieur des bâtiments.



Mes compétences :

eCommerce

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP

Microsoft Office

Microsoft Windows

SAP CRM