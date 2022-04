Christophe CHAMOREAU

Manager et gestionnaire confirmé, aimant le challenge et le contact humain.

Aguerri aux techniques de ventes et de

mise en avant des produits.

Mon école de commerce, la meilleure: Le terrain!

Motivations?

Le gout du challenge, l'esprit d'equipe, l'envie d'avancer et de faire avancer, trouver de nouveaux objectifs toujours plus ambitieux...

D'autres encore?

Partager mon experience avec de nouveaux partenaires, leur apporter un regard neuf, des idees neuves, un savoir faire.

Encore quelques unes?

Partager mon dynamisme en emulant les qualites de chacun afin d'obtenir les meilleurs resultats...



Mes compétences :

Management

Gestion de stocks

Esprit d'équipe

Emulation des talents