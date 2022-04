Christophe CHAMUSSY

Depuis plus de dix dans le monde de la construction et de la promotion, j’ai une formation technique avec une licence mais aussi une bonne expérience du terrain. En effet, j’ai commencé par travailler sur les chantiers en tant que maçon et ensuite chef d’équipe, j’étais alors en alternance pour mes diplômes de Bac Professionnel (Construction Bâtiment et Gros-Œuvre) et BTS Génie-civil. Cela m’a montré la difficulté du terrain au niveau physique mais aussi cela n’a cessé de renforcer ma passion pour l’acte de bâtir de manière générale et ma motivation pour faire de la coordination et de la conduite de travaux s’en est trouvée que plus grande.

Ensuite et grâce à mon évolution de formation et mon acquisition de diplômes supérieurs, j’ai pu prétendre à des postes à responsabilités tel que conducteur de travaux Tous corps d’états ou bien encore Chargé d’opérations immobilières. Mettre aux profits de mes chantiers tout ce que j’avais appris et vu pendant mes différentes formations en alternance et pendant mes expériences de terrain diverses, a été pour moi passionnant. L’organisation des différents acteurs de l’acte de construire, des trois grands axes de la construction (Maitrise d’œuvre, Maitrise d’ouvrage et entreprises) être au cœur de tous ces acteurs comme un élément essentiel sans lequel tout peut s’enrailler est une sensation d’accomplissement et de réussite pour moi.



