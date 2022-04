Christophe CHANDELLIER

Conception, planification et suivi : vous pouvez compter sur un soutien professionnel à chaque étape de votre projet d'architecture. Vous trouverez ici un extrait de notre catalogue de prestations.



1. Conception de projets architecturaux

Travaux de pré-planification

Étude individuelle de projet

Dépôt des demandes de permis de construire

Conception et coordination de projet

Expertise

Évaluation des terrains constructibles et non constructibles

Construction écologique



2. Planification de construction

Construction de bâtiments commerciaux et industriels

Construction d'habitations, de maisons et d'appartements

Restructuration et aménagement

Rénovation et conservation de monuments anciens

Paysagisme et création d'espaces verts

Conseils en matière de choix de terrains et d'implantation



3. Suivi de chantier

Suivi de projet

Appels d'offres et adjudications

Suivi et direction du chantier

Gestion sur site



Vous souhaitez discuter de votre projet avec nous ?



Contactez-nous au numéro suivant 09 51 77 52 77 ou 06 37 04 19 65

et vous pouvez maintenant consulter le site de l'agence :