Christophe CHANONIER

Responsable de l'agence Sud est de DIADES - société du groupe d'ingénierie indépendant SETEC.

Diades -Diagnostic et durabilité des structures, on réalise notamment des missions de diagnostic structurel des recalculs aux éléments finis, des maîtrises d'oeuvre complètes spécifiques et des missions d'expertise sur structure de différents type : maçonnerie, béton arme/précontraint, métallique fer puddle/fonte/acier.

Nos projets sont variés et tous intéressants, on intervient non seulement sur des petits ouvrages communaux mais également sur des grands projets d'infrastructures régionaux, nationaux et même internationaux.

