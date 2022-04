Chirurgien orthopédiste formé à Paris, il est le spécialiste de l’Arthroscopie de l’Épaule de la cheville et du Genou. Créateur de l’Institut Ostéo-Articulaire Paris Courcelles, fondateur de l’Association Française de Traumatologie Sportive, membre de la Société Européenne d’Arthroscopie.

Spécialisé dans le traitement des tendinites ou lésions articulaires par injection de plasma riche en plaquettes (PRP)



Il intervient dans les congrès phares de la spécialité en Europe et aux États-Unis, publie dans les revues scientifiques majeures et forme aussi de jeunes chirurgiens à travers le monde. Du sportif de haut niveau aux seniors, adultes ou juniors, Christophe Charousset est persuadé que l’humain reste l’essentiel. Il s’attache à privilégier le confort et le suivi de ses patients.