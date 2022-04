Christophe CHARPENTIER

On ne tire pas sur une fleur pour la faire grandir , on l'arrose... (proverbe africain)



ambition et réussite passe par le suivi et la formation de nouvelles personnes, dénicher le meilleur de chaqu'un, découvrir des gens talentueux, faire ressortir à leur yeux leur potentiel. En fin de compte aider la personne à se construire à se sentir intégré dans son poste. Considération et écoute, fermeté et volonté, esprit d'équipe.

respect des règles et controle des tâches tout en participant activement a mobiliser l'ensemble du personnel vers la même mission : la réussite du point de vente par la satisfaction clientèle



Mon expérience du terrain, ma disponibilité, ma pédagogie et mes facultés d’adaptation sont mes plus grands atouts, Doté d’une personnalité équilibrée et une nature optimiste, je suis complètement investit dans les missions confiées.

Homme de challenge je n ai qu un but premier réussir et cette réussite découle de toute l'énergie que je peux mettre dans ma mission



Capable de me remettre en question, avec des grandes capacités d'écoute je sais préserver le climat social de l'entreprise tout en protégeant les interêts de toutes les parties.

Homme de terrain, autodidacte, je sais être l'homme aux 4 casquettes

ENTRAINEUR CAPITAINE CO-ÉQUIPIER ET ARBITRE

Volontaire et très disponible pour mon métier je sais fixer et communiquer des objectifs suivre et contrôler les résultats



Mes compétences :

• Communication

• Curieux Rigoureux Constant

• Fédérateur et mobilisateur

• Volonté d'évoluer dans mon métier

Forte capacite d adaptation

Relations humaines

TRES GRANDE RESISTANCE HORAIRE

MANAGEMENT

CONTROLEUR

ACHETEUR PLANTES

NEGOCIATEUR HUMAIN

ACHETEUR DECORATION + CONTENANTS

NEGOCIATEUR PRIX