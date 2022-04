Christophe CHARRIN

Difficile de parler de soi !



Homme de terrain, je ne peux m'épanouir que par le contact avec les autres, qui me permet d'apprendre, comprendre et d'analyser l'être humain au quotidien et m'adapter aux situations;



De formation commerciale B+2 j'aime le commerce par dessus tout, en privilégiant la relation de confiance et de partage;



Intégre et du signe du Taureau, je me donne à fond dans ce que j'entreprends, perfectionniste, compétiteur;



Responsable associatif pendant de nombreuses années;



Associé d'une structure de portage entrepreneurial depuis 2018 pour contribuer à aider les indépendants dans leurs activités professionnels :



J'ai aussi des défauts se révelant m'être des qualités !



N'hésitez pas à me contacter;



Mes compétences :

Marketing

Distribution

Business

Commerce

Économie

Plan de communication

B to B

Nouvelles technologies