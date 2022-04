Christophe CHARTIER

Diplômé en DEUG Histoire de l'Art, Licence Archéologie et Maîtrise Archéologie (spécialisation Antiquité Romaine).

Je suis très ouvert d'esprit, volontaire et polyvalent. Grâce à ses qualités, j'ai pu mener à bien les différents projets professionnels que je me suis fixés. J'ai plusieurs expériences en fouilles archéologiques sur le terrain et sur plusieurs périodes. J'ai également eu l'occasion de faire partager cette passion au travers de deux très bonnes expériences en médiation culturelle (ateliers et animation de stages,...).

Je suis mobile et près a répondre à tout nouveau challenge qui se présenterait à moi;