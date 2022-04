25 années d'expériences dans le domaine de la machine outils et des équipements de production dont 15 dans des fonctions commerciales, et management d'équipes SAV et commerciales.



Je me considère comme un manager "Responsable", en ce sens ou mes valeurs conjuguent

- Profit et développement commercial

- Développement humain

- Participation au futur de notre planète.



Je suis passionné par l'évolution de la fonction commerciale en BtoB, et par le service clients.



Je me suis récemment formé aux techniques de prospection digitale, réseaux professionnels et stratégies commerciales du 3ème millénaire.



On me reconnait par ailleurs un don particulier pour "tout réparer".



J'interviens comme bénévole comme conseil et coach auprès de commerciaux en recherche active.



Confiez moi la gestion de vos projets d’investissements machines et d'équipements complémentaires tels que :

- Affûteuses CNC

- Machines de rectification,

- Consommable type meules ou huile de coupe

- Système de filtration et d'aspiration de brouillard d'huile,

- Affûteuses manuelles, machines d’occasion…



Mais aussi

- formation commerciale, accompagnement de vos commerciaux

- missions d'expertise SAV, stratégie de maintenance



Échangeons ! !

A très bientôt



Christophe Chaumet

+33 6 75 18 63 95

machines.services@orange.fr



Mes compétences :

Commande numérique

Maintenance industrielle

Coaching individuel

Machines outils

Apporteur d'affaires

Management d'équipe

Filtration huile

Techniques commerciales

Esprit d analyse et de décision

Accompagnement individuel

Cuisine du monde

Don pour réparer

SAV

E-business

Social networking

Formation commerciale