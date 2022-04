Christophe CHAUSSE

Développeur du système ecopra

économie d'énergie sur MCI

Fabrication française (Made in Auvergne)



Technicien superieur Textile

1ier année ICSV Saint etienne

Lauréat challenge Institut Textile Et Chimique de Lyon 2008.

Maitre conférencier université pour tous Saint Étienne 2006/2007

Lauréat Concours parc livradois .Forez.

Lauréat Concours Adret Auvergne

Courtage textile

Manufacture D'Aubusson RF.

Étude année complémentaire en Ukraine et Russie 1991-1993





application industrie et particulier .

recherche et développe un réseau de distribution commercial.

http://youtu.be/3DZj-UZ7UEY

pour plus d'informations infos vidéo media

http://youtu.be/KnUxsDPu3sI



Mes compétences :

Conférencier