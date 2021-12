Christophe CHENAVIER

Technicien en electrotechnique, électronique et hydraulique dans différents secteurs d'activité:

- câblage électrique / électronique d'armoires de commande

- SAV appareils de mesure en régulation de débit massique de gaz.

- SAV, mise en route et vente de système de traitement d'eau, d'osmose inverse

- SAV, mise en route de systèmes de pompage

- Technnicien back office, dimensionnement et chiffrage de système de pompage, spécialité relevage, assainissement, traitement de l'effluent, adduction d'eau et surpression

- Technico commercial sédentaire en robinetterie industrielle

- Technico commercial sédentaire en pompes de remplacement, pièces détachées, référencement des produits avant commande, suivi et mise à jour des nomenclatures et plans de pompes spécifiques utilisées pour le pompage de fluides complexes.



Mes compétences :

Électrotechnique

Relevage en assainissement

Adduction d'eau

Mécanicien

Vente

Hydraulique

Technicien

SAP FI TV

SAP FI

SAP CRM

SAP

Microsoft Windows XP Professional

Lotus Notes/Domino