Christophe CHRISTOPHE (LEHERPEUX)

Professionnel de terrain attiré par les défis pour répondre aux carences humaines et aux inégalités sociales, je tente à inventer mon métier au quotidien.

Plus qu'analyser les problématiques liées aux quartiers et aux jeunes issus de milieux défavorisés, il convient de trouver des solutions en adéquation avec l'intérêt commun de ma Ville et des Jeunes en situation d'échecs.

Valoriser l'être Humain, lui refaire prendre confiance, écouter...



Éducateur sportif dans le milieux du football, j'aime à transmettre mes valeurs éthiques et mon expérience. La vie est un immense terrain de football, avec des buts et des enjeux plus ou moins essentiels. Construire une équipe c'est avant tout faire jouer des individualités pour un même collectif. Personne n'aime vraiment perdre... Je suis compétitif mais ne suis pas prêt à tout pour gagner!... Si victoire il y a, elle doit se faire dans le respect. Ma vocation m'invite d'avantage à faire progresser les remplaçants et à créer une émulation de sorte que les titulaires progressent afin de ne pas se retrouver sur le banc de touche... Tout un paradoxe!!! Y parvenir passe par la transmission d'un message univoque expliquant aux remplaçants que lorsqu'ils vont rentrer sur le terrain, c'est pour apporter un plus à l'équipe et qu'ils seront donc essentiels dans la logique de la victoire. Essentiels et même plus importants puisque c'est la valeur ajouté qui permettra d'obtenir le succès...



Ma présentation se résume à cela... Lire entre les lignes ne vous sera pas inutile...



