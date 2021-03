Christophe COME

Bonjour à vous qui lisez ces quelques lignes, issu d'une formation commerciale j'ai su m'adapter tout au long de ma carrière à toutes les missions qui m'on été confié ; animé par un profond sens du contact humain, j'ai peu acquérir et développé un panel de compétences me permettant d'amener a terme les objectifs à réalisé .



Formé par un petit artisan prenant chaque année des jeunes en apprentissage,il m'a transmis ses connaissances, préparé a mon futur métier en dressant un cadre rigoureux dévoué au service de la clientèle. J'ai peu,par la suite maintenir ce niveau d'exigence et le compléter au contact de mes divers supérieurs hiérarchique, définir un cadre de travail,analyser,cadrer ,déléguer,attribuer ,contrôler et corriger.



Pere de 3 enfants,divorcée,véhicule avec permis B,détenteur du Caces 1,3 et 5,connaissance en CE(6 ans commission loisir) et CHSCT('4 ans,audit,enquête et formation de salarié,PSC1,Equipier 1er et 2eme intervention incendie,SST).



Honnête,loyal,rigoureux,animateur de terrain et a l'écoute des equipes que j'ai peu encadrer, je vous propose mes services dans votre entreprise et j'ai a coeur de transmettre ce que j'ai peu apprendre.



Joignable sur le 06 15 97 74 69 ou come.christophe@wanadoo.fr



Mes compétences :

Gestion

Management d'équipe

Négociation

Livraisons

Respect des engagements

Autonomie professionnelle

Réactivité

Disponibilite

Rigueur