Motivé et disponible, je suis à la recherche d'un poste en tant que secrétaire et/ou comptable.

J'ai validé mon parcours de reconversion en obtenant le titre professionnel de secrétaire comptable et j'ai acquis des compétences lors de ma formation en secrétariat, en comptabilité et en paie.



Mes compétences :

Gestion du courrier

Accueil téléphonique

Microsoft Office

Paie

Secrétariat

Comptabilité