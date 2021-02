Christophe COUPAT

Actuellement en recherche de poste de directeur de secteur ou d'agence multi-site.



Manager de terrain depuis 20 ans, je suis expérimenté en gestion des centres de profit (Financier, RH, exploitation, sécurité, RSE ...) et en management d'équipes pluridisciplinaires sur un réseau d'agences.



Mon leitmotiv est d'atteindre les résultats souhaités tout en développant la cohésion d'équipe.



La notion d'équipe est primordiale pour moi, car le manager n'est ni au dessus ni à côté de celle-ci mais il en fait partie, c'est indivisible, nous sommes un ensemble et c'est donc ensemble que nous réussissons.

Je mets donc mon leadership et mon dynamisme au service de l'esprit d'équipe pour réussir les objectifs communs.



Atteindre les résultats demande de l'exigence et de la persévérance mais je manage toujours dans la bienveillance et le respect.



Rigoureux, organisé et autonome, je mène plusieurs tâches de front.

Persévérant, je possède également une forte résilience.



Pour me contacter, voici mon adresse mail : 63cchrist@gmail.com, et mon téléphone : 06 95 84 68 60.



Cordialement.