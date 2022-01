Christophe COUSIN

Je gere le parc materiel de la Direction hauts de France pour la Sade CGTH qui est specialisee dans les reseaux , compose de base vie autonome , engins de terrassement , camions bras grue , j ai egalement en charge ,la gestion de la flotte de vehicules et telephonie, ainsi que tous les contrôles reglementaires liés aux materiels et infrastructure , la maintenance du parc d 'engin fait egalement partie de mon quotidien , j'ai egalement une equipe de 13 personnes sous ma responsabilité( chef d 'atelier ,assistante administrative, mecanicien sedentaire et itinerant) la valeur du parc matériel et d'environ 9,5 Meuros; , cela fait maintenant 9 ans que je suis en poste .Elaboration du plan d'investissement pour le materiel ,LLD et infrastructure .







Mes compétences :

BTP

Génie civil

Materiel BTP

Responsable atelier

Responsable exploitation

Responsable Matériel