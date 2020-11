Christophe D'ARGY

Originaire du Nord de la France.

En 1988 je quitte Dunkerque, pour " entrer dans la vie active " dans l'Ouest de le France.

Prés de 25 années se sont écoulées, rythmées par des rencontres inoubliables, par des jobs passionnants et par trois enfants pleins d'énergies.

Aprés un longue periode en Bretagne, puis en Normandie, il m'arrive de me souvenir de mes 22 premières années de vie dans le nord.

De 1988 à ce jour, j'ai eu le bonheur d'avoir réussi la carrière que je m'étais fixé.

Dès mon arrivée dans le monde du travail, je m'étais fixé comme premier objectif de diriger un établissement en dix ans.

J’ai atteint ce premier objectif en 1999 avec mon premier poste de directeur général, mandataire social, dans une filiale de Thyssen Krupp.



Comme depuis 1988, je poursuivrai mes efforts afin d'atteindre mes rêves.



J'ai démarré un nouveau projet.

J'ai intégré le Master ICG fin Mars 2007 à l'IFG de Nantes.

Une formation diplômante de Niveau I, Master II en Gestion et Management Stratégique.

Septembre 2008, le Master 2 ICG en partenariat avec l'université de Paris X est obtenu.

Va falloir trouver un nouveau projet.......



« La chance : plus je travaille, plus elle me sourit.»

[Stephen Leacock]

« Travail et application sont les ailes ; Elles franchissent fleuves et collines. » [Jean Fischart]



Mes compétences :

Électrotechnique

Directeur général

Négoce

B to B

Maintenance

Strategie