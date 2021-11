Bonjour



Tout d'abord je tenais à vous remercier de consulter mon profil.



Nul doute qu'il saura présenter des atouts séduisants pour vous..



Je possède une double expérience en animation de réseaux commerciaux et en formation/coaching



Mes valeurs: Dynamisme, engagement total et sens du résultat collectif.



Mon relationnel et mon positivisme sont de précieuses richesses pour mener des projets sur le long terme.



Au plaisir de vous rencontrer



Christophe DELORME

0602098707



Mes compétences :

Animation

Commercial

Formation

Management

Management commercial

Ressources humaines