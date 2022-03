Christophe DUCHENE

Chef de projets sur problématiques RFID

Ingénieur maître en conception de systèmes électroniques.

Analyse de besoins, rédaction cahier des charges, chiffrage, faisabilité.

Gestion complète de conception (Hardware analogique, numérique et Software 8 à 32 bits en C) de fonctions destinées à des automates de laboratoire :

- Barrière immatérielle optique.

- Détection et analyse de prélèvement avec un capteur de pression.

- Cartes moteurs pas à pas

- Turbidimètre

- Gestion de système complet automate : lecture codes à barre, tracabilité...



Création et suivi des dossiers de cartes jusqu'à la mise en production chez des sous-traitants.



Seul acteur dans le domaine électronique chez ILSA, travail en totale autonomie.



Mes compétences :

WinDev

VHDL

LabVIEW

Integrated Circuit

C++

Négociation achats

Bus CAN

Développement produit

NFC

RFID