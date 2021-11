Près de 15 années d’expérience en Asset management, banque d’investissement et bourse, en France et à l'étranger.

Connaissance approfondie des marchés dérivés réglementés et OTC.

Maitrise des process de la chaine Front-to-Back (négociation, compensation/règlement livraison) et de l’environnement réglementaire.

Développement des relations commerciales et sens accru du service client.





Mes compétences :

Asset management

Commerciales

Management

OTC

Produits structurés

Relations commerciales