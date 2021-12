Christophe DUVERGER

Professionnel du développement des ventes en BtoB; Plus de 30 ans dexpérience dans le secteur des télécoms, de la prestation de services et de l'automobile, maîtrisant tous les aspects du métier : définition et mise en place de politiques commerciales, développement par actions de prospections et fidélisation de portefeuilles clients par optimisation des comptes (ventes complémentaires), négociation et signature de contrats (petits, moyens et grands comptes), gestion et suivi des comptes Clients (toutes tailles), création d'opération Commerciales; management déquipes, gestion budgétaire; Garant de la satisfaction client et de la pérennité de lentreprise en développant son activité;

Stratège et opérationnel, organisé, à l'écoute et pugnace, je cherche à minvestir dans une entreprise en tant que Responsable commercial pour continuer à accompagner l'entreprise dans la performance en apportant mon sens relationnel, mon goût du challenge, ma capacité d'analyse et de synthèse ainsi que mon talent de fédérateur et de négociateur.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Automobile

Négociation

Gestion de portefeuille

Coaching

Management

Stratégie commerciale

Informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel