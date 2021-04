Christophe FELIX

Depuis août 2013, je travaille en tant qu'évaluateur technique et scientifique dans le cadre de l’évaluation scientifique des demandes d'autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques et des dossiers afférents, ainsi que des monographies des substances actives au niveau européen, dans le domaine de l'écotoxicologie à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).



Titulaire du Master 2 - Biodiversité, Ecotoxicologie, Ecosystèmes de l’Université de Lorraine (Metz), j’ai pu acquérir de solides connaissances tant en écologie qu’en écotoxicologie. Ces connaissances complètent celles acquises au cours du Master 1 – Biodiversité Ecologie et Environnement de l’Université Joseph Fourier (Grenoble).



Mes compétences :

Evaluation des risques

Qualité

Ecologie

Laboratoire de Recherche

Biochimie

Pesticides

Produits phytosanitaires

Ecosysteme

Biologie moléculaire

Biologie

Statistiques

Ecotoxicologie

Techniques de laboratoire

Environnement

Biodiversité