Christophe Fenasse

Après des études en technique et ingénierie du bâtiment, je travaille pour un groupement d’architectes dont les projets d’envergures ce developpent sur le continent Africain. J’ai découvert cette partie du Monde, avec ses cultures, ses modes de fonctionnement, ses climats et ses cycles de vie.



Résident en Afrique du Sud à partir de la fin des années 90, Français du Sud France - Occitanie, ces dernières années mes activitées m’ont conduit à travailler en Afrique de l’Ouest avec de longues périodes à Lagos au Nigeria ou j’ai œuvré et crée des structures commerciales dans un environnement industriel (FMCG) detergent manufacturers – Oil & Gas Industry.



Très tôt, je m’engage auprès des Nations Unies, portant des rôles de direction tout d’abord en tant que ‘’Administrator & Réhabilitation Officer'' (Civil Routes-Ponts – Eaux – Energy solaire) pour s’élargir vers des postes de responsable de programme afin d’assurer l’interface auprès des gouvernements et des organismes internationaux, ceci et souvent dans des conditions d’urgences en contact avec des leaders gouvernementaux afin de coordonner et mettre en oeuvre opérations d’assistance et logistique en Afrique Sub-Saharienne mais aussi en Asie du sud-Est.



Je consulte en 2011 pour la Banque Mondiale et à la mise en valeur du Pole de croissance de Bagre - Burkina Faso - Afrique de l’Ouest. Conduite des affaires et projets auprès de la Banque Mondiale et du gouvernement Burkinabé. L’équipe de consultants a travaillée sur les chaines de valeurs, analysant les échanges régionaux et internationaux (FMCG), à travers les frontières de la sous-région, par défaut des différentes solutions logistiques.

Fin des années 90 en Afrique du Sud, je crée une société pour l’export de frais, assurant l’approvisionnement d’un groupe de sociétés Européennes étant en relation avec les grandes plateformes de marché PARIS (Rungis) – BARCELONA (Mercabarna) – ROTTERDAM ( Barendrech) – LONDON (Covent Garden) – WARSAW (Distribution) – et jusqu’à St PETERSBURG (Importers).

J’acquiert les méthodologies collectant les informations saisonnières de production et les prévisions climatiques, les conditions sociales et économiques globales ainsi que les données logistiques afin d’atteindre les différentes marchés dans des conditions économiques optimum. Assurant une veille des marchés et collectant les données globales des pays de l’hémisphère Sud qui approvisionnent, lors d’une même saison, les marchés de l’hémisphère Nord.

Exportateur à Madagascar de 2006 – 2013 fédérant en partenariat un groupe d’exportateur pour l’organisation d’une structure logistique maritime. Nous participons à la mise aux normes EUREPGAP et à l’accréditation de groupes et de cooperateur dans la région Sud-Est de Madagascar – Manakara.

J’ai assis un réseau d’affaires participant aux événements Mondiaux de l’Industrie (PMA / FRUIT LOGISTICA / ASIA FRUIT-FAIR) créant et consolidant tout au long des années un réseau de clients en Europe, Moyen-Orient et Asie incluant la Chine des 1998/1999 via Hong Kong.

Mon experience me donne l’opportunité de présenter un cursus multidisciplinaire fait de parcours sous mandat des Nations Unies gérant a la fois diplomatie et operations, et de direction de projets, en partenariat et auprès d’entreprises privées à l’international.

Ainsi, je serai heureux d’apporter dynamisme, solutions et réussite d’affaires.



Christophe Fenasse

Mes compétences :

Manageur

FMCG

Supply Chain

Joint venture management

MADAGASCAR management / development

Cost Analysis

Construction site

loading management

Building materials

Joint Venture

Cost management

Forecasting

costs analysis

Risks Management

full maintenance

Sea Freight

logistic supervision

Managerial Skills > Team Management

maintenance

maintenance of the Health Tools Hospital / Outpati

Water Supply

Facilities Maintenance > Building Maintenance

Monthly Closing > Month End Reporting

Negotiation Skills

strategic implementation