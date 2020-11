La conception BIM est un atout professionnel confortable et non une contrainte technique. Ma spécialité consiste à le prouver chaque jour par la formation mais aussi par la production en agences. Éprouver mes compétences et les enseigner sont mes grandes motivations



Mes compétences :

Consultant BIM

Formateur BIM

BIM modeleur

BIM manager

AMO BIM

Expert Archicad