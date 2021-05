Christophe GALLIENNE

GAESI - VOTRE Service Informatique.



Que vous disposiez d'un service informatique interne ou non nous vous proposons de vous accompagner dans vos tâches d'administration et d'évolution de vos environnement réseaux et système.



Depuis 2003 nous intervenons aussi bien de maniere curative que préventive.



Vous avez des besoin en travail collaboratif, messagerie, sauvegarde, administration serveur, firewall, antivirus réseau ?



Vous cherchez un partenaire attentif et reactif ?



Alors appelez au 01 34 43 02 05



Mes compétences :

Antivirus

Citrix

Firewall

Infogérance

Informatique

Internet

Kerio

Maintenance

Mobilité

PARC INFORMATIQUE

réseaux IP

Routeurs

Sauvegarde

Sécurité

Switch

Symantec