Christophe GASTARD

Bonjour,



Permettez-moi de présenter en quelques mots : je suis un passionné de culture ouvert sur le monde de l'économie.



Passionné de culture car j'ai une solide formation en histoire, j'aime participer à tout ce qui fait l'actualité culturelle (expositions, cinéma, théâtre, concerts) et mes premières expériences professionnelles relèvent de cette branche d'activite.



Ouvert sur le monde de l'économie parce que des travaux saisonniers au BHV Rivoli m'ont montré le monde des grands magasins vu de l'intérieur. De plus, une activité d'un an en tant que bénévole à Artisans du Monde m'a permis d'approfondir ma connaissance du commerce équitable. Pour cette dernière structure, j'ai même donné une interview à un webzine : http://montbouge.info/spip.php?article612



Ces expériences m'ont donné une certaine expertise en matière de gestion de l'information et communication. Je sais concevoir des produits variés, articles et circuits entre autres, en m'adaptant rapidement à tout nouveau logiciel informatique.



A bientôt, je l'espère.



Mes compétences :

Documentation

Droit de la propriété intellectuelle