Christophe GOURIOU

Diplômé de l’ESC Brest (BBS), je suis passionné par les challenges organisationnels, financiers et humains que rencontrent les entreprises.



Porté par des valeurs humanistes, je considère que mon rôle, loin de se limiter à un apport de rigueur et de fiabilité dans la gestion administrative et comptable, consiste à fournir à l’entreprise tout le support dont elle a besoin pour :

- Structurer l’organisation autour de la culture d’entreprise ;

- Partager les enjeux financiers avec les collaborateurs ;

- Anticiper et sécuriser les flux de trésorerie ;

- Mettre en place des indicateurs et établir le reporting interne ;

- Assister dans les décisions d’investissement ;

- Organiser la communication financière de l’entreprise.



Fort d’une expérience de 15 années en tant que DAF, tant en France qu’à l’international (Suisse, Etats-Unis), je suis désireux de m’investir dans un nouveau challenge et d’accompagner une entreprise bretonne dans son développement.



Mes compétences :

contrôle de gestion

consulting

comptabilité

ressources humaines

audit

conseil

direction financière

Management

contrôle financier

international

Finance

Finance d'entreprise

DAF

Croissance externe