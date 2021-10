Christophe GRIMONT

Directeur commercial spécialisé en BtoB, j'analyse le marché et je décline la politique générale en stratégie commerciale et marketing. Orienté clients et résultats, je mène les négociations pour atteindre les objectifs de marge, je maîtrise l'animation et le sell-in/sell-out des réseaux de distribution.



Convaincu des capacités que chacun a de progresser et de se dépasser, je suis un manager qui fédère les équipes commerciales et qui les accompagne dans leur montée en compétences, attentif à leur potentiel lors du recrutement.



Mon parcours professionnel dans des grands groupes et des PME m'apporte une vision complète du management et du développement commercial. Homme de terrain, j'ai débuté par une fonction achat dans la grande distribution, pour me diriger ensuite vers la vente où mes résultats et mes qualités m'ont permis d'évoluer vers le poste de directeur commercial.

Parmi les missions qui me motivent : le management, la responsabilité de la décision, l'élaboration de la stratégie commerciale et la négociation d'accords-cadres avec des comptes clés.



Acteur du développement commercial et motivé par l'atteinte des objectifs, je conjugue le marketing opérationnel avec une implication personnelle dans le suivi des clients et des grands comptes pour développer le CA et la marge, notamment chez France Collectivités ou Cardionet et jusqu'à le doubler chez Spengler.



Aujourd'hui, je suis convaincu que les managers commerciaux ont 3 missions principales :

Piloter l'activité de leurs commerciaux.

Motiver les équipes pour optimiser l'activité.

Développer leurs compétences et les faire grandir dans la fonction.

Si pour y parvenir, définir une stratégie commerciale claire déclinée en plans d'action est essentiel, j'attache aussi de l'importance à la motivation et l'engagement des collaborateurs lors de leur recrutement et à leur maîtrise du sell-in/sell-out et de la négociation pour atteindre les objectifs.



Ce qui me tient à cœur, c'est de donner l'impulsion au développement commercial en élaborant une stratégie basée sur une analyse fine du marché, déclinée ensuite en plans d'action. Et manager les ressources humaines dédiées à la performance commerciale et l'atteinte des objectifs.



Prospection et vente | Sell-in / Sell-out | B to B | Négociation | Management | Analyse stratégique du marché | Développement commercial |Stratégie commerciale | Dispositifs médicaux | Veille concurrentielle | Marketing | Réseaux de distribution | Plans d'action