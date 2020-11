Christophe GUYONNET

Mes domaines de compétences sont plus particulièrement la géotechnique routière, l'analyse et la réponse aux appels d’offres, la Coordination d’équipes pluri disciplinaires de bureaux d’études, la conduite de projets en terrassement, assainissement et chaussées avec un contact commercial facile. Le poste actuel sur Calais élargi mes domaines de compétence en me faisant toucher le domaine des VRD (AEP, EU, EP, réseaux courants fort et faible...), les ouvrages d'art et la gestion des interfaces avec les ouvrages maritimes.



Mes compétences :

Vente

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Géologie

Coordination

Géotechnique

Maitrise d'oeuvre

Conduite de projet

Génie civil