Responsable en propreté, représentant 235 KE/CA, secteurs (Industrie, bureaux, hôtellerie, santé, pénitentiaires).

Evaluer et conseiller, proposer des devis pour les besoins du client.

Réaliser les contrôles qualité, et améliorer les axes de non-conformités, gestion du stock et commandes Recruter et former le personnel.



Recherche un poste de Responsable Qualité-Hygiène-Sécurité au Travail- Environnement.