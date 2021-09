Christophe HERVOUET

Plus de 25 ans d’expérience dans le milieu de l’industrie m’ont permis d’acquérir des compétences tant au niveau technique qu’en management.

La compétence technique se découpe en plusieurs éléments, Elle commence par la compréhension du besoin client, sa formalisation par l’élaboration d’un cahier des charges ou d’une analyse fonctionnelle. Elle est suivie par une réalisation de programme de système automatisé ainsi que d’une interface homme/machine. Ensuite, une mise en service, une assistance à la mise en production et une formation des opérateurs permettent de concrétiser ce projet.

L’encadrement d’une équipe m’a conduit à développer mes qualités de conseil et d’assistance auprès de mes collaborateurs. Le travail en groupe nécessite une standardisation et une optimisation des méthodes de travail que j’ai pu instaurer par des règles de programmation.



Mes compétences :

Informatique

Standardisation logiciel

Langage Codesys

Automate Allen Bradley

Automate Télémécanique

Autocad 2D

Électrotechnique

Documentation technique

Interface homme / Machine

Visual Basic

Elaboration de Site internet

Linux / Debian

Régulation de procédé

Automate Siemens S5, S7, TIA Portal

Robot Kuka

Motion SEW

Automate + Motion Beckhoff

C++