Christophe HOARAU

Technicien électronique de formation, malgré le don pour le dessin qui m'avait été offert, je m' intéresse aux sciences et progrès, qui plus est lorsqu'ils sont bénéfiques à l'homme et la terre, ainsi que, en astronome amateur, aux découvertes et conquêtes spatiales.

Bien évidemment, mon rêve serait de vivre de ma passion, celle pour la musique et la composition, pour laquelle j'ai troqué mes crayons durant l'adolescence afin d'exploiter ce nouveau support à sentiments et émotions..

https://www.youtube.com/channel/UC2kvDPyFpJx1BtjrLXIHByA/featured

De toutes les opportunités que je me souhaite, c'est bien dans ce domaine que se trouve la plus importante! Finalement évident pour un artiste et technicien en électronique, mon vrai domaine: la musique électronique..

En CDI dans la maintenance aéronautique depuis maintenant plus d'une décennie, il se peut que l'envie d'autre chose finisse par se faire ressentir, un défi qui pourrait me passionner..car je crois que c'est bien cela le but d'une vie, apporter sa pierre...



Mes compétences :

Electronique

Composition musicale

Création artistique